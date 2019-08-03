“تقرير” نظرة على مستوى أمان سيارات جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست جي ايه سي بعام 1955 منذ 64 عاماً كي تصبح الآن سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين والأولى من حيث الجودة هناك، مما يجعلها تتعاون مع الشركات العالمية في صنع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، بما يثبت قدرتها الفائقة على تصنيع وتصميم وتجميع السيارات بشكل عالي الجودة يتفق مع معايير مختلف العلامات العالمية، وهو ما ينطبق كذلك على معدلات الأمان في سياراتها.

حصلت العديد من طرازات جي ايه سي مثل GS8 وGS3 وGA8 على تقييم 5 نجوم الأعلى ضمن اختبارات التصادم المختلفة الخاصة بهيئة C-NCAP الصينية لاختبارات أمان السيارات، والتي تتبع نفس معايير هيئة NCAP الأوروبية للتأكد من قدرة السيارات على تفادي الاصطدامات وتحملها في حالة حدوثها مع الحفاظ على حياة الركاب وحمايتهم من الإصابات.

تحديداً، حصلت GS8 على تقييم 57.7 نقطة في مختلف اختبارات التصادم والسلامة، وهو أعلى تقييم في فئة الـ SUV المتوسطة والكبيرة لتتفوق على تويوتا هايلاندر (55.5 نقطة) وفورد ايدج (56.5 نقطة) وشانجان (54.1 نقطة) وهافال (57.4 نقطة)، وتثبت النتائج تميز مجموعة جي اي سي موتور الصينية المطورة لـ GS8 في مجال تقنيات السلامة والمعايير العالمية التي يلتزمون بها في سياراتهم.

وتتضمن اختبارات التصادم الخاصة بهيئة C-NCAP الصينية كل من اختبار التصادم الأمامي بعرض السيارة بأكملها، اختبار التصادم الأمامي الجزئي، اختيار التصادم الجانبي، بجانب حماية الرأس والجذع في الصدمات.

هذا وتتضمن أنظمة الأمان المختلفة المتاحة في سيارات جي ايه سي كل من مستشعرات الركن، نظام عرض 360 درجة، تعزيز الاتزان الإلكتروني، مثبت السرعة، مساعد بدء تسلق المرتفعات، نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات، مساعد الكبح الهيدروليكي، بجانب مجموعة كبيرة من الوسائد هوائية وأنظمة منع انغلاق المكابح مع توزيع قوتها إلكترونياً على العجلات الأربعة، إضافة إلى نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي.

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