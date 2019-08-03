إلقاء القبض على عصابة سرقت 28 سيارة فاخرة بقيمة 7.1 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت الشرطة الكندية من القبض على أفراد منظمة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة، تحديداً حوالي 28 سيارة بقيمة تعادل 7.1 مليون ريال.

وتشمل السيارات المسروقة بنتلي كونتيننتل وبنتايجا وبعض سيارات مرسيدس مثل GLE و C-Class و AMG GT رودستر ولاند روفر رينج روفر وجيب رانجلر ورام 1500 واودي A7.

العصابة قامت بشراء هذه السيارات من الوكالات الفاخرة عبر استخدام إثباتات مزيفة للهوية وسجلات مزيفة للوظائف للحصول على موافقة للتقسيط.. ثم يجلبون السيارات لورشة خاصة ويغيرون أرقام تراخيصها ويغطوها أحياناً بغطاء فينيل حتى يصعب العثور عليها.

ورغم القبض على أفراد العصابة إلا أن الشرطة الكندية حذرت الوكالات أن هذه النوعيات من الجرائم أضبحت شائعة مؤخراً، مؤكدين على ضرورة “عقد فحوصات شاملة لخلفية وتاريخ كل مشتري لضمان أن بيانات الوظيفة والبنوك والعنوان المقدمة دقيقة وحقيقية”.