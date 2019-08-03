تسلا تعمل على تحديث نظام المعلومات الترفيهية لإضافة نتفلكس ويوتيوب

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أعلن إيلون موسك أن تسلا ستحدث نظام المعلومات الترفيهية في موديل 3 و موديل S و موديل X قريبًا لإضافة نتفلكس ويوتيوب.

وقال إن التحديث الجديد سيوفر تجربة سينيمائية مندمجة بشكل رائع بفضل المقاعد المريحة ونظام الصوت، وسيسمح في البداية للسائقين بمشاهدة نتفلكس ويوتيوب في حالة ركن السيارة فقط، وسيتم السماح للسائقين لاحقًا باستخدامه أثناء تحرك السيارة مع دخول أنظمة القيادة الذاتية بالكامل.

ستوفر تسلا موديل 3 تجربة أفضل في المشاهدة، يعود ذلك إلى شاشة المعلومات الترفيهية المركزية والموضوعة بشكل أفقي، بينما شاشات موديل S و X موضوعة بشكل رأسي.