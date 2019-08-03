خصومات على قطع غيار وزيت وفلتر سيارات هيونداي بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي في المملكة العربية السعودية عن حملة صيانة جديدة لسياراتها تحت شعار حافظ عليها، استكمالاً لأفضل عروض السيارات من الشركة بالمملكة. مزايا العرض: 168 ريال غيار زيت وفلتر+ فحص مجاني

خصم يصل إلي 50 % على قطع الغيار

خصم يصل إلي 35 % على اجور الاصلاح صالح لمدة عام شروط العرض: يسري هذا العرض على موديلات 2016 وما قبل

تسري الحملة من 15 يوليو إلي 31 ديسمبر 2019 صورة العرض:

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