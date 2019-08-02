"توسان" تفتتح تخفيضات أغسطس.. تعرف على الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها الرياضية متعدد الاستخدامات "توسان" موديل 2019 في أغسطس الجاري .

ويقدم وكيل هيونداي السيارة "توسان" في السوق المصري بـ7 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، وأصبح سعر الفئة GL القياسية بعد الخصم 412.900 جنيه بدلاً من 419.900 جنيه، والفئة الثانية GLS 437.900 جنيه بدلاً من 444.900 جنيه، والثالثة 462.900 جنيه بدلاً من 469.900 جنيه، والفئة الرابعة 517.900 جنيه بدلاً من 524.900 جنيه.

وأقر غبور تخفيضات على الثلاث فئات من توسان 2019 المزودة

بمحرك "تيربو" لتبدأ من 466.900 جنيه، بدلاً من 473.900 جنيه بنسبة تخفيض 7.000 جنيه أيضا، كما خفضت الفئة الثانية بنفس النسبة لتقدم بسعر رسمي 537.900 بدلاً من 544.900 جنيه.

وحصلت الفئة الأعلى تجهيزاً لتوسان "تيربو" على تخفيض هو الأعلي في أغسطس، وأصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 562.900 بدلاً من 594.900 جنيه، بتخفيض 32.000 جنيه دفعة واحدة.

جدير بالذكر أن غبور أعلن عن توافر نسخة 2020 من توسان في الأسواق منتصف يوليو الماضي، ويقدمها وكيل "توسان" إلي

Advertisements

GL

السوق المصري في 10 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار لتبدأ أسعار السيارة موديل 2020 من 424.900 جنيه لفئة

وقدم غبور الفئة الثانية GLS موديل 2020 بسعر رسمي 449.900 جنيه، والثالثة GLS PLUS 474.900 جنيه، والفئة الرابعة GLS FULLY LOADED من توسان 2020 تباع بسعر رسمي 529.900 جنيه بدلاً، وبينما تقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 534.900 جنيه.

أما فئة التيربو 2020 أصبحت تبدأ من سعر رسمي 478.900 جنيه لفئة MIDLINE، وقدمت الفئة الثانية TOPLINE بسعر رسمي 549.000 جنيه، وقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" من TOPLINE بسعر رسمي 554.900 جنيه، والفئة الثالثة والأعلي LIMITED قدمها غبور بسعر رسمي 599.900 جنيه، كما قدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 604.900 جنيه.