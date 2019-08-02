إليك السيارة الأكثر تعرضاً للسرقة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة أخيرة من معهد بيانات خسائر الطرق السريعة HLDI أن دودج تشارجر وتشالنجر بمحركات Hemi هي السيارات الأكثر تعرضاً للسرقة في الولايات المتحدة، وليس بأي هامش صغير، بل خمسة أضعاف المتوسط للسيارات الاخرى.

دودج نشارجر Hemi تأتي في المقدمة متبوعة بتشالنجر SRT هيلكات.. وفي المركز الثالث نرى انفينيتي Q5 والرابع أيضا انفينيتي، هذه المرة QX80، والمركز الخامس يذهب لجمس سييرا 1500.

من الناحية الأخرى، بي ام دبليو الفئة الثالثة هي السيارة الأقل تعرضاً للسرقة، متبوعة بعدة موديلات تيسلا مثل S وX، وهذا بفضل ركن هذه السيارات عادة داخل مباني أو قربهم لشحن البطاريات.