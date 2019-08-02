الكشف عن أسعار نيسان صني 2020 في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان بعد الكشف عنها مؤخراً، أعلنت نيسان رسمياً عن أسعار صني 2020 الجديدة كلياً للسوق الأمريكي باسم فيرسا، وذلك تمهيداً لوصولها إلى الوكلاء.

النسخة الأساسية لصني ارتفع سعرها إلى 14,370 دولار (54,000 ريال)، وهي زيادة 2,270 دولار (6800 ريال) عن الموديل السابق، وتأتي هذه النسخة بجير يدوي بخمس سرعات، بينما النسخة المتوسطة SV تأتي بسعر 17,640 دولار (66,000 ريال) بجير CVT، وأخيراً نسخة SR الرياضية يصل سعرها إلى 18,240 دولار (68,400 ريال).

يفترض أن تكون صني الجديدة أرخص لدينا في الدول العربية لأن الوكلاء يقللون المميزات المتوفرة فيها، مع ذلك يجب علينا أن نتوقع زيادة كبيرة في سعرها تماماً مثل المواصفات الأمريكية.

وتعتمد نيسان صني الجديدة على محرك 1.6 لتر بأربع سلندرات لجميع النسخ، بقوة 112 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر ومعدل استهلاك للوقود بـ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.. ومن المتوقع طرح صني الجديدة في الأسواق لاحقاً هذا العام.