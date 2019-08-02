نيسان باترول 2020 تظهر بالكامل في صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – مع تجهيز نيسان لطرح باترول 2020 فيس ليفت الجديدة، قام الفنانون لدى Kolesu.ru برسم صور توقعية دقيقة للسيارة.. وللوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك.
من الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً كما نرى مع بي ام دبليو.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.
أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.
نيسان ستدشن باترول 2020 الجديدة في 25 سبتمبر وقد وصلت السيارة بالفعل لمخازن السعودية استعداداً لطرحها الرسمي خلال أشهر.
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