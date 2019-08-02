كيفية اكتشاف مكان ركن سيارتك إذا نسيته باستخدام خرائط قوقل

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تطبيق خرائط قوجل من أكثر التطبيقات المستخدمة لدى قائدي السيارات لتحديد وجهتهم أثناء السير، لكن لا يزال الكثيرين يستخدمون نفس المزايا البسيطة والأساسية الموجودة منذ سنوات، لا يدرون بوجود مزايا أخرى جديدة ومفيدة يجعل استخدام التطبيق أكثر رفاهية ومنفعة.



من المزايا الرائعة والمفيدة في التطبيق، إمكانية استخدامه في تحديد مكان وقوف سيارتك، بحيث يرشدك التطبيق عن مكان السيارة إذا ما قمت بركنها مثلاً في أحد المواقف الضخمة ونسيت أين قمت بركنها بالضبط، كتلك المواقف الموجودة قرب المراكز التجارية الكبرى.

كما أنه من المزايا المفيدة للتطبيق عند ركن السيارة، إمكانية الاعتماد عليه كأداة للتذكير بالوقت الذي يمكن فيه ركن السيارة في مكان محدد، وبعد انتهاء الوقت المحدد يقوم التطبيق بتذكير صاحب السيارة بانتهاء الوقت.



وللاستفادة من هذه الميزة المذهلة يجب اتباع هذه الخطوات، وهي كما يلي:

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1- عند التوقف في مكان ركن السيارة في الباركنج مثلاً قم بتشغيل تطبيق خرائط قوقل الموجود في جوالك الذكي، ثم ابحث عن “النقطة الزرقاء” التي تشير إلى مكان وجودك على الخريطة، وقم بالتحقق من إشارة هذه النقطة إلى موقعك الدقيق.

2- ثم قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، واضغط على خيار Save your parking، لتظهر علامة على الخريطة تشير إلى موقع ركن السيارة، وهكذا تم حفظ موقع السيارة على خريطة قوقل.

3- عند الانتهاء من زيارة المكان الذي توجهت إليه، وأردت الرجوع مرة أخرى لمكان ركن السيارة، قم بفتح تطبيق الخرائط من جديد، ثم اضغط على خيار مكان ركن السيارة أو Parking location، ثم قم بالضغط على زر الاتجاهات ليرشدك المؤشر إلى مكان السيارة.