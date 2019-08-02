“بالفيديو” أمطار غزيرة تتسبب في كسر زجاج السيارات بمحايل

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر هطول أمطار غزيرة على قرى محايل مصحوبة بزخات من البرد كبيرة الحجم. وأظهر مقطع الفيديو تكسير زجاج السيارات وتعرُّضها للتلف نتيجة زخات البرد ذات الأحجام الكبيرة والرياح المصاحبة لها، ولم يقتصر الأمر على دمار السيارات فقط بل أدت هذه الأمطار إلى حدوث أضرار كبيرة بالشوارع والطرق الرئيسية، حتى وصل الأمر إلى سقوط الأشجار بهذه القرى وقتل أعداد من المواشي.

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