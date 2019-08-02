“المرور” اغلاق محلات زينة السيارات المخالفة لضوابط التظليل بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اللواء “محمد البسامي” مدير عام المرور، عن إغلاق عدداً من محلات زينة السيارات بعد كشف عدم التزامها بضوابط بيع وتركيب التظاليل، وذلك في حملة نظمتها إدارة المرور على مستوى المملكة للحد من انتشار التظليل المخالف.

وأسفرت الحملة في الرياض عن إغلاق عدد من المحلات بشارع الغرابي وحي الدخل المحدود ومصادرة المواد المخالفة بهم، لمخالفتهم مواصفات التظليل المسموح به والتي تتضمن أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكساً للصورة “على هيئة مرآة” ولا يحمل زخارف أو نقوشاً أو صوراً، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة ولا يُلحق أضراراً بالإنسان أو البيئة.

ويجب أن يكون التظليل شفافاً أيضاً يُمكن من خلاله رؤية من بداخل السيارة ولا يتجاوز درجة زيرو 2، على أن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يُسمح بوضع التظليل على الزجاج الأمامي والخلفي وأيضاً الزجاج الجانبي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة فقط.