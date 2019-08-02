وصول نسبة الاحتيال في التأمين على السيارات إلى 20% بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أكد الدكتور “محمد السليمان” الرئيس التنفيذي لشركة تقييم خدمات التأمين “نجم” خلال مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، أن هناك زيادة بنسبة 10% عن المعدل العالمي في عمليات الاحتيال على قطاع التأمين بالمملكة، حيث وصلت النسبة إلى 20%.

وأشار إلى وجود 26 ألف حالة اشتباه في عمليات الاحتيال هذه منذ 2017 بقيمة تُقدّر بـ245 مليون ريال، إلى أنه جرى إثبات نحو 4 آلاف حالة وتم الفصل فيها بقيمة تتجاوز الـ40 مليون ريال.

وشدد على أن الشركة تعمل على تقليص نسبة الاحتيال بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، كالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد وقطاع التأمين، الذي أثمر بتوفير 1.7 مليار ريال تكاليف تشغيلية مباشرة منذ تأسيس الشركة في 2007 التي عاينت نحو 6 ملايين حادثة منذ تأسيسها.