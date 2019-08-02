فرض رسوم مالية على المغادرين عبر المطارات في مصر

25 دولار أمريكي على كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر.

5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر رحلات الخطوط الجوية الداخلية.

2 دولار أمريكي بكل المطارات المصرية.

4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي. وسيتم تطبيق الرسوم اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، وسيتم تحصيلها بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات الدولية والداخلية، بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.

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