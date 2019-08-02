عرض البنك الاهلي على تقسيط ميتسوبيشي اوتلاندر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت وكالة العيسائي للسيارات – و هي الوكالة الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة – بالتعاون مع البنك الاهلي بتقديم أفضل عروض السيارات على سيارات ميتسوبيشي 2019، وتأتي هذه العروض بنظام التقسيط الشهري مع العديد من المميزات.

السيارة المشمولة في العرض:

ميتسوبيشي L200 2019 البيك اب، ويأتي العرض على الفئة القياسية من السيارة.

مميزات العرض: