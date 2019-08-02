“بالصور” غرق لامبورجيني هوراكان في حمام سباحة.. بسبب قيادتها بكعب عالي!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت امرأة ثرية باسم سوراجا فوسيليك بعمر 32 عاماً بالوقوع في حادثة غريبة داخل سيارتها لامبورجيني هوراكان سبايدر، حيث كانت مرتدية للأحذية ذات الكعب العالي أثناء قيادة السوبركار الإيطالية، لتفشل قدمها في الضغط على الفرامل في الوقت المناسب، والنتيجة هي دخول السوبركار في حمام سباحة!.

فوسيليك كانت حبيبة نجم الكرة البرازيلي نيمار لفترة، وقد وقعت هذه الحادثة في منتجات فرنسا الجنوبية التي تشتهر بترحيبها للأثرياء والمشهورين.. وقد وصعت فوسيليك صور طاقم العمل أثناء إنقاذهم للسيارة من حمام السباحة على انستجرام وقالت: “عندما ينزلق كعبك العالي عن الفرامل وتنتهي اللامبورجيني في حمام السباحة”.

وكما يبدو لنا، فهي إما إنسانة لامبالية، أو ربما بوليصة التأمين على السيارة ممتازة، أو ربما هي ثرية كفاية لدرجة شراء لامبورجيني جديدة بدون مشكلة.