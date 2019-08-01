التجميع المحلى ملاذ وكلاء السيارات الصينية لمنافسة العلامات الأوروبية

«IFG» تراهن على «Z300».. و«جيوشي» تضع اللمسات الأخيرة لتجميع «فاو»

اتجه قطاع كبير من وكلاء السيارات الصينية فى مصر، خلال الأيام الماضية، إلى التجميع المحلى لعدد من الطرازات، خاصةً فى ظل ما يمكن تحقيقه من وفورات سعرية، مقارنةً باستيراد السيارة بالكامل من الخارج، ما يمكنهم من البيع بأسعار مخفضة، الأمر الذى يمنح العلامات الصينية القدرة على الاستمرار والمنافسة، بعد التراجع الكبير فى أسعار السيارات الأوروبية عقب تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل عليها مطلع العام الجاري، وتراجع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.

البداية مع مجموعة جى بى غبور أوتو الوكيل الحصرى لسيارات شيرى الصينية فى مصر، والتى كشفت الثلاثاء الماضى عن السيارة السيدان أريزو 5 المجمعة محليا، لتكون بديلاً لسيارة «غبور» الشهيرة «هيونداى فيرنا».

وطرحت السيارة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وزودت جميعها بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الاول يدوى والمتوفر فى الفئة الاولي، والثانى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT، بقوة 114 حصانا، وعزم 141 نيوتن متر.

وتقدم «أريزو 5» المحلية، بأسعار رسمية تبدأ من 169.900 جنيه لفئة المانيوال، بينما تقدم الفئة الثانية المزودة بناقل حركة اوتوماتيك بسعر رسمى 187.900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزا من «أريزو»، فبلغ سعرها 202.900

جنيه .

كما قامت شركة المنصور MG إحدى مجموعة شركات المنصور جروب للسيارات، بتوقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الصينية لصناعة وتجارة السيارات SAIC ، وبموجب الاتفاقية سوف تقوم المنصور MG بتجميع سيارات MG فى مصر.

وبحسب المنصور، ستقوم الشركة بعمليات التجميع المحلى فى إحدى المصانع القائمة بالفعل، لحين الاتفاق على إنشاء مصنع خاص بالعلامة فى مرحلة لاحقة، كما ستعمل شركة المنصور MG على تجميع طرازين فقط فى المرحلة الأولى وتقديمهما للسوق بأسعار منافسة.

جدير بالذكر أن أغسطس 2018، قد شهد إطلاق «المنصور»، رسمياً لـ«إم جى»، فى السوق المحلية، عبر 3 موديلات مختلفة.

وقامت مجموعة IFG أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصرى لسيارات زوتى الصينية فى مصر، بتجميع السيارة زوتى Z300 السيدان العائلية داخل مصر، بمواصفات خاصة أعن النسخة المتوفرة فى الأسواق حاليًا.

فيما تخطط الشركة البافارية وكيل علامة «بريليانس» فى مصر، لتجميع عدد من سياراتها التى تحمل العلامة الصينية محلياً.

وعلمت «سيارات الوفد»، أن الشركة دخلت فى مباحثات جادة مع عدد من المصانع المحلية لتجميع سيارتها فى مصر، خلال الربع الثانى

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من 2020 القادم، ولم يتحدد حتى الآن المصنع المقرر تجميع علامة «بريليانس» به.

كذلك فإن وفداً عالى المستوى من شركة «فاو» للسيارات المملوكة للحكومة الصينية، قد قام بزيارة إلى القاهرة لبحث زيادة الاستثمار فى السوق المصرية من خلال وكيل «فاو» الحصرى فى مصر «جيوشى موتورز»، ووضع اللمسات الأخيرة لتجميع السيارة «فاو» محلياً، بإحدى المصانع التابعة لـ«جيوشي» بمدينة العاشر من رمضان.

من جانبه قال محمود حماد، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن السيارات الصينية تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من العملاء، لكونها تحقق المعادلة «أعلى كماليات بأقل سعر»، لكن مع الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية، فى ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتخفيضات التى أقرها وكلاء السيارات الأوروبية على علاماتهم التجارية فى مصر، تراجعت مبيعات السيارات الصينية، نظراً لتقارب أسعار السيارات الصينية والأوروبية، الأمر الذى دفع العملاء إلى الإقبال على شراء العلامات الأوروبية.

وأضاف «حماد»، أن اتجاه وكلاء العلامات الصينية إلى التجميع المحلي، من شأنه أن يُحدث طفرة فى مبيعات السيارات الصينية، فالتجميع المحلى يسهم فى تحقيق وفورات سعرية للوكلاء من خلال التخفيضات الجمركية التى يحصلون عليها عند الإفراج عن المكونات المستوردة، ما يُمكن الشركات من إعادة التسعير.

وصرح بأن الحكومة تركز فى الوقت الحالى على توطين الصناعة المحلية للسيارات، وجذب أمهات الشركات الكبرى العالمية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، متوقعًا دخول عدد من الشركات العالمية الأخرى للاستثمار فى السوق المحلية.

وأكد «حماد»، أن تعميق الصناعة يسهم فى دخول عملة صعبة للدولة، ويؤدى إلى جذب استثمارات خارجية وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب.