«أودي» الألمانية تكشف عن أصغر طراز للسيارات فى تاريخها

أعلنت شركة أودى المتخصصة فى صناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها A1 Citycarver الجديدة، التى تنتمى لفئة موديلات الكروس أوفر الصغيرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة A1 Citycarver

سوف تطرح بموديلات مخصصة للأراضى الوعرة بفضل التصميم الجديد للمئزرين الأمامى والخلفي، وكذلك زيادة الارتفاع عن الأرض، بالإضافة إلى تجهيزة حماية قاع السيارة والجنوط، التى تتوفر بقياس يبدأ من 16 بوصة.

كما تم تجهيز السيارة A1 Citycarver الجديدة بكشافات LED ونظام ملتيميديا فاخر بشاشة لمسية قياس 10.1 بوصة، كما أنها سوف تظهر بطول 4.04 متر.