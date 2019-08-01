بي ام دبليو الفئة السابعة 2022 قادمة بنسخة كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تقارير تشير إلى أن الجيل القادم من بي ام دبليو الفئة السابعة سيحصل على نسخة كهربائية بالكامل، ويأتي ذلك عبر أشهر من تقرير آخر لـ BMW Blog يشيرون فيه إلى أن الموديل سيتخلى عن محركات V8 وV12 لصالح مولدات هجينة.

الفئة السابعة الكهربائية بالكامل قد تحمل اسم i7، وقد صرحت مصادر BMW Blog أن سعة البطارية ستتراوح بين 80 و120 كيلوواط\س، ما يعني مدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة.

من المتوقع أن النسخة الأقوى من i7 ستتمتع بقوة 650 حصان على الأقل، ما سيجعلها واحدة من أقوى سيارات السيدان الفاخرة في الأسواق.. وبالنسبة لباقي نسخ الفئة السابعة، فلا تتوقعوا أن تكون بطيئة بسبب التخلي عن المحركات الكبيرة، حيث سيستمر محرك الست سلندرات مستقيمة سعة 3.0 لتر في النسخ الهجينة غالباً بقوة إجمالية قد تصل إلى 560 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر، وهي أرقام أداء ممتازة.

من المتوقع طرح الجيل القادم من الفئة السابعة في أواخر 2021 أو بداية 2022، ما يعني أننا قد نرى نسخة اختبارية قريباً.. وإذا تمكنت بي ام دبليو من المحافظة على نفس معدلات أداء محركات التيربو الكبيرة في المولدات الكهربائية والهجينة فلن يعترض معظم محبي بي ام دبليو في الغالب.