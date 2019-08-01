جاكوار لاندروفر خسرت 1.8 مليار ريال خلال 3 أشهر.. ومالكتها الهندية ترد

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت شركة تاتا الهندية المالكة لجاكوار لاند روفر أنها متقبلة لفكرة عقد الشركة البريطانية لشراكات جديدة في المستقبل، وذلك بعد الإعلان عن خسارة صانعة السيارات البريطانية 395 مليون جنيه استرليني (1.8 مليار ريال) خلال 3 أشهر فقط.

وصرح رئيس مجلس إدارة تاتا أنه من المهم لجاكوار لاند روفر أن تستثمر في التقنيات المستقبلية “تمهيداً للانتقال بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي وتجاه المولدات الهجينة والكهربائية” وأن تتعاون مع الشركات الأخرى في هذا المجال وغيره مثل خدمات مشاركة السيارات، ما يقلل ضغوطات النفقات المؤدية إلى خسائرها المليارية المتكررة، تماماً مثلما تفعل جميع صانعات السيارات المتحالفة عالمياً مثل فورد وفولكس واجن، نيسان ورينو وميتسوبيشي ومرسيدس وغيرهم.

ويُذكر أن جاكوار لاند روفر أعلنت بالفعل مؤخراً عن شراكة مع بي ام دبليو لتطوير مكونات لمولدات الطاقة الكهربائية، كما من المتوقع لبعض موديلات الشركة البريطانية أن تستخدم محركات بي ام دبليو ومنصاتها في المستقبل.