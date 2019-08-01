“بالصور” أبرز 5 مميزات في جي ايه سي جي اس4 2020 GAC GS4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي سابقاً عن كروس أوفر GS4 المدمجة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها بسعر يبدأ عند 57,800 ريال، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز 5 منها.

1) التصميم المميز

تأتي جي ايه سي GS4 على هيئة كروس أوفر ذات تصميم عصري ورياضي بشكل انسيابي للغاية، بداية من مصابيح LED الأمامية ذات الأضواء النهارية.

2) أبعاد عملية

تتمتع الكروس أوفر المدمجة بعجلات 17 إنش وطول 4.5 متر، مع عرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر وقاعدة عجلات طولها 2.6 متر، وهو ما يجعلها ملائمة للعائلات الصغيرة دون أن تكون عائق بالحركة داخل المدن، مع وجود حقيبة أمتعة سعتها 450 لتر مع مقاعد خلفية قابلة للطي لمزيد من المساحة.

3) مقصورة مريحة

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تتمتع جي ايه سي GS4 بمقصورة عصرية ذات مستويات جيدة من عزل ضوضاء الهواء الخارجي، كونسول وسطي ذو شاشة 8 إنش داعمة لأنظمة ملاحة متطورة، إضافة لعجلة قيادة جلدية ذات ملمس ناعم بوظائف متعددة تشمل زر مثبت سرعة.

4) أمان عالي

تتضمن وسائل الأمان وجود 4 وسائد هوائية، أنظمة لمنع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها الكترونياً، مساعد بنزول التلال ومستشعرات ركن متصلة بكاميرا خلفية لتجربة اسهل بصف السيارة.

5) محركات عالية الكفاءة

تتاح جي ايه سي GS4 بخيار واحد للمحركات من نوع 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان و235 نيوتن.متر متصل بناقل أوتوماتيكي ذو دفع أمامي قادر على التسارع حتى 100 كم/س خلال 9.5، مع معدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ 15.3 كم/لتر.