“صور وتفاصيل” تعرف على معدل استهلاك وقود سيارات كيا

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم علامة كيا الكورية عبر وكيلها كيا الجبر في السعودية مجموعة واسعة من الطرازات المختلفة التي تتناسب مع احتياجات مختلف المستهلكين في المملكة، ونظراً للتنوع الكبير الذي تشهده هذه المجموعة، توجه فريق الخليج ٣٦٥ اليوم إلى الوكالة بغرض الكشف الكامل عن معدلات استهلاك الوقود الخاصة بمختلف الطرازات كي تساعد المستهلكين في معرفة المناسب لهم من بينها.

كيا بيكانتو

تعد كيا بيكانتو هي أصغر سيارات العلامة الكورية، وهي تأتي على هيئة هاتشباك صغيرة أمامية الدفع بمحرك 1.2 لتر ومعدل استهلاك 18.6 كم/لتر، لتكون الطراز الأفضل بمعدل استهلاك الوقود لدى العلامة الكورية، ومن بين الأفضل في العالم كذلك.

كيا ريو

تتميز سيدان كيا ريو تحت المدمجة بامتلاكها محرك 1.4 لتر قوي ولكن عالي الكفاءة بمعدل استهلاك 17.5 كم/لتر.

كيا سيراتو

أما سيدات كيا سيراتو فهي تعد الطراز الأشهر للشركة في العديد من الأسواق بفضل ما تقدمه من قيمة عالية مقابل المال في فئتها، خاصة مع محركها 1.6 لتر ذو معدل استهلاك 15.2 كم/لتر.

كيا اوبتيما

تأتي سيدان كيا اوبتيما المتوسطة بمحرك 2.4 لتر بمعدل استهلاك 13.4 كم/لتر مع خيار آخر لمحرك 2 لتر بمعدل استهلاك 14.2 كم/لتر.

كيا سول

ننتقل لاحقاً إلى كروس أوفر كيا سول تحت المدمجة ذات محرك 1.6 لتر بمعدل استهلاك 14.1 كم/لتر.

كيا سبورتاج

أما كروس أوفر كيا سبورتاج المدمجة فهي ذات محرك 2 لتر بمعدل استهلاك 13.4 كم/لتر أو محرك 2.4 لتر بمعدل استهلاك 13.3 كم/لتر مع دفع رباعي بالفئات الأعلى، مع وجود خيار لمحرك 1.6 لتر بمعدل استهلاك 14.9 كم/لتر بدفع أمامي بالفئات الأقل.

كيا سورينتو

تتوفر SUV كيا سورينتو المتوسطة مع محرك 2.4 لتر بدفع أمامي ومعدل استهلاك 12.5 كم/لتر.

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كيا ستينجر

أما كيا ستنجر الرياضية فهي تأتي بخيارين من المحركات، ليكون الأول 2 لتر بمعدل استهلاك 12.5 كم/لتر، والثاني 3.3 لتر بمعدل استهلاك 10.7 كم/لتر.

كيا كادينزا

تأتي سيدان كيا كادينزا الكاملة أيضاً مع محرك 3.3 لتر بصرفية وقود 12.2 كم/لتر.

كيا تيلورايد

في حين أن SUV كيا تيلورايد المتوسطة الجديدة كلياً تأتي بمحرك 3.8 دفع رباعي بمعدل استهلاك 11.3 كم/لتر.

كيا K900

هذا وتأتي سيدان كيا K900 الكاملة الفاخرة بمحرك 3.8 لتر بمعدل استهلاك 11.1 كم/لتر.

كيا جراند كارنفال

أما ميني فان كيا جراند كارنفال، فهي ذات محرك 3.3 لتر بصرفية وقود 10.3 كم/لتر.

كيا موهافي

في حين تأتي كيا موهافي كـSUV متوسطة بدفع رباعي ومعدل استهلاك 9.9 كم/لتر.

“بالصور” تعرف على اسعار سيارات كيا في السعودية