“بالفيديو” نظرة على ما يتكون منه إطار سيارة فورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – يعتبر إطار سيارة فورمولا 1 قطعة كبيرة مطاطية المليئة بالهواء وهي من أهم القطع في سيارة سباق الفورمولا 1.



وقد قام هذا الرجل بقص واحدة من هذه الإطارات من النصف ليرينا بالضبط من ماذا هي مصنوعة؟ وعاد مع بعض النتائج المثيرة للاهتمام!



أتى سكوت مانسيل من قناة “Driver61 ” في اليوتيوب بإطار شركة بيريلي التي تزود بطولة العالم للفورمولا 1 بالإطارات. خلع سكوت إطاراً بالياً خُلع من سيارة الـ F1، وأخذ منشار دائري محمول باليد وقسمها الى اثنين، ليكشف لنا عن المواد الداخلية التي لا نراها عادة على شاشة التلفزيون. يتكون الإطار من قرص مطاطي ويُركب كي يحيط بحافة طوق معدني لتثبيت العجلة،وهو إطار هوائي لا أنبوبي، يُنفخ بالهواء المضغوط. يبدو أن الإطار مصنوع من ثلاثة أقسام رئيسية: الخرزة التي تلتقي بالعجلة والجدار الجانبي ورقعة خارجية للتصحيح.



الخرزة هي القسم الأكثر سمكًا والأقل مرونة، حيث تستخدم شرائط فولاذية مدمجة في المطاط لتثبيتها على العجلة. هناك أيضًا مادة مصبوبة في المطاط للمساعدة في السيطرة على العجلة عند الاحتكاك العالي، مما يضمن عدم انزلاق الإطار والدوران في تلك نقطة. الجدار الجانبي أرق بكثير، ومصنوع من المطاط. بنيت لثني تحت حمولة عالية. والرقعة الخارجية هي قطعة التلامس وهي الجزء الذي يمس الطريق فعليًا، لذلك يجب أن يكون قاسيًا بما يكفي للتعامل مع التأثيرات والظروف الخارجية (ولكن ليس قاسيًا لدرجة أنه لا يمكنه الثني على الإطلاق). لديها أشرطة فولاذ رقيقة طوال الوقت.