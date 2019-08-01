“بالصور” انفجار هيونداي كونا الكهربائية أثناء ركنها!

الخليج ٣٦٥ نت – اشتعلت سيارة هيونداي كونا كهربائية قبل انفجارها أثناء ركنها في مرآب منزلي، ما أدى لاندفاع باب المرآب الكبير بعنف إلى الشارع وتسبب في فتحة كبيرة في السقف.
الواقعة حدثت في مونتريال الكندية، وقد صرح صاحب السيارة بييرو كوسينتينو أنه رأى سحب الدخان الأسود القادمة من المرأب قبل انفجار السيارة وتدميره لجزء من منزله.. وقد اشترى الرجل كونا الكهربائية في مارس الماضي، كما أكد أنها لم تكن متصلة بأي منفذ كهربائي وقت الانفجار.
وقد تمكن رجال إطفاء الحريق من التعامل مع الحادثة سريعاً ويحققون حالياً في سبب الانفجار، ولحسن الحظ لم يصب أحذ بأذى نتيجته، ولكن كان الأمر سيكون مختلفاً تماماً في حالة مرور أحدهم أمام المرأب وقت الانفجار.
وقد صرح متحدث إعلامي لهيونداي: “نتواصل حالياً مع مالك السيارة ومع السلطات لفهم سبب الحادثة غير المعروف حالياً.. وكما هو المعتاد دائماً، سلامة عملائنا هي أهم أولوياتنا ونرغب في فهم الأمر في أقرب سرعة ممكنة”.
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