بي ام دبليو M3 تظهر بالكامل في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – الجيل الجديد من بي ام دبليو M3 سيكون مختلفاً عن أي سيارة M أخرى بسبب المقدمة الجديدة كلياً، وقد كشفت صور تجسسية في الماضي أن M3 الجديدة ستأتي بشبك أمامي أكبر وأطول مقارنة بالفئة الثالثة القياسية.

وبالاستعانة بأحدث الصور التجسسية، قام الفنانون لدى Bimmer Post برسم صور توقعية لـ M3 الجديدة والنتيجة قد تكون غير مرضية للكثيرين.. حيث نلاحظ فورا الشبك الضخم والعدواني حتى بالمقارنة بالفئة السابعة وX7.. ونتوقع أن هذا الشبك سيثير الجدل بين محبي الموديل.

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ولكن السيارة تأتي ببعض المواصفات الجيدة مثل الجناح الخلفي الصغير والمصد الخلفي الأكثر بروزاً مع لمسات من ألياف الكربون والعجلات السوداء والفضية الأنيقة وأنابيب العادم الرباعية والسقف الكربوني، ومصابيح أمامية مشابهة للفئة الثامنة.

من المتوقع طرح بي ام دبليو M3 وM4 الجديدتين في منتصف 2020 كموديلات 2021، بنفس محرك التيربو المزدوج سعة 3.0 لتر بست سلندرات مستقيمة مثل X3 M و X4 M، بقوة تتراوح بين 473 و503 حصان.