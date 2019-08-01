اتهام رئيس اودي السابق رسمياً بالتورط في فضيحة غش الانبعاثات

الخليج ٣٦٥ نت – اتهمت السلطات الألمانية رسمياً المدير التنفيذي السابق لاودي روبرت شتادلر بتورطه في فضيحة غش الانبعاثات لفولكس فاجن.. وقد صرحت السلطات أن شتادلر بالتعاون مع آخرين متهمين بالاحتيال والتزوير وممارسات دعائية إجرامية.

كما تؤمن السلطات أن شتادلر كان على علم كامل بالتلاعب بالانبعاثات من قبل سبتمبر 2015 ولكن لم يمنع بيع موديلات اودي المزودة بأجهزة الغش.. ويُقدر عدد موديلات أودي المتورطة في الفضيحة بحوالي ربع مليون سيارة، بجانب 112,000 سيارة بورش و72,000 سيارة فولكس فاجن.

وقد اعترفت فولكس فاجن في 2015 باستخدام برمجيات لغش انبعاثات الديزل في موديلاتها أثناء اختبارهم، وقد كلفت الفضيحة الصانعة الألمانية ما يقارب 33.5 مليار دولار (126 مليار ريال).