الخليج ٣٦٥ نت – اتهمت السلطات الألمانية رسمياً المدير التنفيذي السابق لاودي روبرت شتادلر بتورطه في فضيحة غش الانبعاثات لفولكس فاجن.. وقد صرحت السلطات أن شتادلر بالتعاون مع آخرين متهمين بالاحتيال والتزوير وممارسات دعائية إجرامية.
كما تؤمن السلطات أن شتادلر كان على علم كامل بالتلاعب بالانبعاثات من قبل سبتمبر 2015 ولكن لم يمنع بيع موديلات اودي المزودة بأجهزة الغش.. ويُقدر عدد موديلات أودي المتورطة في الفضيحة بحوالي ربع مليون سيارة، بجانب 112,000 سيارة بورش و72,000 سيارة فولكس فاجن.
وقد اعترفت فولكس فاجن في 2015 باستخدام برمجيات لغش انبعاثات الديزل في موديلاتها أثناء اختبارهم، وقد كلفت الفضيحة الصانعة الألمانية ما يقارب 33.5 مليار دولار (126 مليار ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام رئيس اودي السابق رسمياً بالتورط في فضيحة غش الانبعاثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.