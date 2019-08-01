كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيل الجديد من مرسيدس AMG C63 قادم بالدفع الكلي ووضعية درفت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل عملاقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس على تطوير C-Class الجديدة كلي، وبدأت التفاصيل حول الجيل التالي من AMG C63 بالظهور.

ستتبع مرسيدس C63 الجديدة خطى شقيقتها E63 بالحصول على نظام الدفع الكلي قياسياً، وتضيف المصادر أن السيارة ستحصل على وضعية درفت للمزيد من متعة القيادة. ومن المتوقع أن تستخدم السيارة محرك V8 ثنائي التيربو 4.0 لتر من الجيل الحالي والذي ينتج 503 حصان في C63 S الحالية، والتي سترتفع إلى 542 حصان في الجيل القادم.

ويتوقع أن تأتي السيارة بفئة C53 الرياضية الهجينة بتقنيات مرسيدس EQ والتي ستحمل نفس محركات E53 المكونة من محرك وقود 6 سلندر ومحرك كهربائي، ربما بقوة أقل لـ C53.