التجهيزات النهائية لافتتاح موقف ذكي عملاق في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – يستعد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن الفيصل بن عبدالعزيز لإفتتاح المرحلة الأولى من مشروع المواقف الذكية في منطقة المعلاة في مكة بعد الإنتهاء من التجهيزات النهائية للتشغيل.

تتكون المواقف الجديدة من 13 طابق بسعة 550 سيارة، ويحتوي على عشرة مداخل ومخارج، ويعد هذا الموقف أول جراج من نوعه في الشرق الأوسط حسب البيانات الرسمية.

وأظهرت التسعيرة رسوم مواقف السيارات على ثلاث فئات، وجاءت على النحو الآتي:

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1 ساعة: 5 ريالات

1-4 ساعات: 15 ريال

4-24 ساعة: 50 ريال

وتعمل المواقف الذكية الجديدة بطريقة آلية كاملة، سواء كان بنقل السيارة للموقع المخصص لها، أو إعادتها مرة أخرى لمالكها عند طلبه لها من خلال بطاقة ذكية توضع في أحد الأجهزة، كما تتولى غرفة تحكم ركن السيارات بعد قياس وزنها وحجمها، ليتم إيقافها في المكان المناسب، وتستغرق عملية تسليم وتسلم السيارة تسعين ثانية.

ومن المقرر تعميم هذه التجربة لتكون أكثر انتشاراً، وسوف يتم تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدامها خاصة أن نجاح هذا الأمر سيؤدي إلى تسهيل الحركة في مكة المكرمة ويسهل على الزائرين.

يذكر أن هذا المشروع جاء بتصميم من شباب سعودي بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.