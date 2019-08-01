4 تصرفات خاطئة تؤدي لإتلاف القير الأوتوماتيكي

الخليج ٣٦٥ نت – ساعد استخدام القير الأوتوماتيكي على سهولة القيادة خاصة في الزحام، لكن ما يعيب القير الأوتوماتيكي هو ارتفاع تكلفة صيانته، لذا يجب العناية به والمحافظة عليه، لكن بعض السائقين يمارسون أفعال خاطئة تسبب في حدوث مشاكل وأعطال للقير، ونستعرض لكم اليوم أبرز هذه الأفعال الخاطئة.

1- تغيير أوضاع القير دون التوقف



بعض السائقين عند ركن السيارة أو الإنطلاق بها يغير أوضاع القير من D إلى R أو العكس دون توقف السيارة بالكامل، وهو من الأفعال الخاطئة التي تضر علبة تروس القير وتعمل على تآكلها وسرعة تلفها، حيث يجب التوقف الكامل بالسيارة ثم يتم تغيير أوضاع القير.

2- هبوط المنحدرات على الوضع المحايد

يعتقد بعض السائقين أن هبوط المنحدرات على الوضع المحايد يساعد على خفض الوقود، في الواقع قد يخفض بنسبة ضئيلة جداً لكن في المقابل فإن خطورة هذا الفعل شديدة، لأنه يقلل من قدرة السائق على التحكم في السيارة، وهو ما يعني أنه في حالة وجود موقف طارئ، قد لا يتمكن السائق من المناورة بسيارته.

Advertisements

3- استخدام الوضع المحايد بصورة متكررة

أيضاً من أجل تخفيض استهلاك الوقود، يلجاً بعض السائقين إلى استغلال أي فرصة لتوقف السيارة ويغير وضع القير إلى الوضع المحايد، ثم عند التحرك يقوم بتغيير الوضع مرة أخرى للتحرك، ويكرر هذا الأمر كثيراً وهو ما يساعد على سرعة تلف علبة التروس.

4- الضغط بقوة على الوقود على الوضع المحايد

بعض السائقين بعد شراء السيارات يقومون بالضغط بقوة على دواسة الوقود أثناء وضع القير على الوضع المحايد، وذلك لرفع معدل لفات المحرك إلى أقصى درجة من أجل اختبار مدى قوة محرك سياراتهم ولسماع صوت المحرك، إلا أن هذا الفعل قد يتسبب في أضرار للقير.