استخدام سيارات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – في سبيل تطوير عمليات النقل وإدخال أحدث تكنولوجيا توصيل السيارات في المملكة، وذلك من خلال إدخال تقنية السيارات ذاتية القيادة، قام رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ومنصة نون محمد العبار بتوقيع عقد شراكة مع شركة “نيوليكس الصينية”، بهدف تشغيل السيارات ذاتية القيادة في توصيل البضائع في كل من المملكة، ودولة الإمارات.



وفي لقاء صحفي أصدرت شركة نون بيان نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، جاء فيه إن نيوليكس ستصنع مركبات ذاتية القيادة معدة للظروف المناخية بالمنطقة، حيث قد ترتفع درجات الحرارة لأكثر من خمسين درجة مئوية في فصل الصيف، تعمل في توصيل الطلبات.



وتعتبر شركة نيوليكس أول شركة في العالم تقوم بخدمة توصيل البضائع وتقدم العمل التجاري باستخدام سيارات ذاتية القيادة، كما أنها أول شركة صينية تنتج سيارات ذاتية القيادة بصورة تجارية فعلية، وتستهدف التجربة المرغوب نقلها للسعودية والإمارات تجربة السيارات ذاتية القيادة في عمليات التوصيل .

وأوضحت شركة نون أنه في المرحلة الأولى من الخدمة الجديدة سوف يتم التركيز على “التوصيل للميل الأخير” في عدد من المناطق المختارة بأبوظبي ودبي خلال الأسابيع المقبلة”، على أن تبدأ المرحلة الثانية في تنفيذ التجربة في المملكة.