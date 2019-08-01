كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفعال تُخرج السيارة الجديدة من الضمان.. احذرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك مجموعة من الأفعال الشائعة التي يتبعها السائق تخرج سيارته الجديدة من الضمان، ويجب عليه أن يحذرها وهي ما يلي:

أبرز الأسباب التي تنهي سريان الضمان على السيارة، إجراء الصيانة الدورية بمراكز خدمة غير معتمدة من قبل الوكيل.

استخدام قطع غيار غير أصلية يؤدي إلى خروج السيارة من مظلة الضمان.

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إهمال الصيانة الدورية المنصوص عليها عند شراء السيارة أحد الأسباب التي تفقد العميل الضمان على سيارته.

ثبوت سوء استخدام قطعة معينة من مكونات السيارة.

تركيب نظام "مالتي ميديا" يمكن أن يخرج السيارة من الضمان إذا تم العبث بضفيرة الكهرباء.