الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الطّيار المدني الكابتن “عبدالله الغامدي” بمقطع فيديو، مع استفسار لأحد ركاب الطائرات عبر تويتر، حول إمكانية مواصلة الطائرات المدنية طيرانها أو هبوطها في حال تعطُّل أحد المحرّكين.
وجاء رد الغامدي، بأن مُحرّك الطائرة من الطبيعي ألا يعمل عند الهبوط، فهو مثل السيارة التي تهبط من فوق منحدر ولا يحتاج سائقها للضغط على البنزين إنما للضغط على الفرامل.
وأضاف: “يستمر محرك السيارة في هذه الحالة بالعمل دون أن يعطي طاقة، ولذلك فلا مشكلة إذا توقف محرك الطائرة عن العمل في الجو، فالطائرة تهبط بسلام في أقرب مطار ملائم تتوفر فيه خدمات الإنقاذ”.
كما أوضح أن الطائرة تزيد سرعتها بانخفاض مقدمتها وتنخفض سرعتها بارتفاع المقدمة، لذا فالمحركات تكون شبه متوقفة وقت الهبوط وتعمل فقط أثناء خروج العجلات، وعجلات الطائرة كبيرة الحجم تقاوم الهواء لهذا تحتاج الطائرة لقوة للمحافظة على سرعتها.
وطمأن الغامدي الركاب، وأكد أنه لا داعي للخوف والقلق فالطّيار يكون مدرّب جيداً على مثل هذه المواقف والصعوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” ماذا يحدث إذا تعطّل أحد محركي الطائرة في الجو؟.. الكابتن “الغامدي” يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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