رسالة رقيقة من شرطة دبي إلى سائح سعودي ارتكب مخالفة مرورية!

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لبطاقة، كُتبت بها رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود سيارته بسرعة مخالفة لنظام السير.

وجاءت الرسالة، كالتالي: “عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة”، وأضافت: “يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك”.

وأوضحت شرطة دبي أن صورة البطاقة المنتشرة ليست حديثة، وأنها طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تُطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.