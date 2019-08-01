كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Geely الصينية تطلق سيارة جديدة رباعية الدفع.. اكتشف المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة Geely الصينية لطرح سيارة جديدة رباعية الدفع من Atlas رباعية الدفع الشهيرة، في الأسواق العالمية.

ومن أبرز مواصفات السيارة رباعية الدفع الجديدة، أنه تأتي بهيكل أنيق شبيه بهياكل سيارات "رانج روفر" الجديدة، بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، ومزود بسقف بانورامي مميز، وفتحات هواء كبيرة على الواجهة الأمامية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنية LED.

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وستأتي مقصورة الداخلية في هذه السيارات غاية في الروعة والتميز، حيث ستزود بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، وواجهة قيادة عليها شاشتان، واحدة بمقاس 12 بوصة، تعمل باللمس مثبتة في منتصفها، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وستحصل Atlas Pro على نظام لتنقية الهواء داخل مقصورة القيادة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، ونظام مراقبة بالكاميرات يظهر للسائق "النقاط العمياء" أثناء القيادة.

وتأتي السيارة الجديدة بمحركات بنزين بسعة 1.8 لتر وعزم 188 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 177 حصانا، لتعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.