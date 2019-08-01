ماهي السيارات الممنوع دخولها مكة المكرمة خلال موسم الحج؟

الخليج ٣٦٥ نت – يباشر رجال المرور تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع السيارات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وذلك من الساعة الثانية عشرة من ليلة اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفقاً لما صرّح به المتحدث الرسمي للأمن العام.

وإليك السيارات الممنوع دخولها العاصمة المقدسة، والإجراءات التي تُتبع حيالها:

السيارات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية وتقل سعتها عن (25) راكباً، ويتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

جميع أنواع السيارات التي تحمل لوحات سعودية وتقل سعتها عن (25) راكباً ويقودها مَن يرتدي الإحرام، ويتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة، ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

تخضع السيارات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج السعودية والتي تبلغ أو تزيد سعتها على (25) راكباً، لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها، بإشراف قيادة المرور المختصة بها.

جميع أنواع الدراجات النارية والهوائية، ويُستثنى من ذلك الدراجات النارية الخاصة بالجهات الرسمية المصّرح لها بالدخول.

وأخيراً، فقد أكد رجال الأمن أن الهدف وراء تنفيذ هذه المهام هي المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير وتسهيل أداء نسكهم، ويُستثنى من ذلك المنع سيارات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصّرح لها بالدخول.