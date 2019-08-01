مخالفة عقوبتها السجن وغرامة 200 ألف ريال.. ما هي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول عدم وجود نظام حتى الآن يضمن عقوبة للهارب من الحوادث نتيجة هربه، وأن العقوبة تنحصر فقط في حجم الأضرار التي خلفها الحـادث.

بينما جاء رد المرور بتوضيح الحالات التي تتعلق بالحوادث ويتم فيها تطبيق أقصى العقوبات، وهي كالتالي: