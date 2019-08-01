رابطة تجار السيارات: مبيعات النصف الأول من 2019 تراجعت بمقدار 5 آلاف وحدة

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تراجع مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، لم يكن كبيراً مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف "أبوالمجد"، أن مبيعات النصف الأول من 2019 تراجعت بمقدار 5 آلاف وحدة، وهو رقم غير مؤثر فى السوق المصرية.

وصرح بأن تطبيق الشريحة الأخيرة من

اتفاقية الشراكة الأوروبية خلال يناير الماضي، تسبب بشكل كبير في ارتباك قطاع السيارات، خاصةً في ظل ماتم ترويجه من معلومات مغلوطة، مادفع شريحة كبيرة من العملاء لتأجيل قراراتهم الشرائية ترقبًا لمزيد من التخفيضات السعرية.