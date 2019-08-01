هل يتم الإيقاف لمدة عامين في مخالفة قيادة النساء بدون رخصة؟.. المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعت إدارة المرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنات حول شائعة الإيقاف لمدة عامين في مخالفة قيادة النساء بدون رخصة.

وجاء رد المرور بتوضيح أن الغرامة المالية لمخالفة القيادة بدون رخصة بين 150-300 ريال كحد أعلى، وأيضاً بنشر جداول المخالفات التي أقرتها مؤخراً وفقاً للتعديلات والتنظيمات الجديدة، وهي كالتالي:

جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريال.

جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال.

جدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال.

جدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال.

جدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال.

جدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال.

جدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.

وكان قد أقر مجلس الوزراء مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مكاناً لتوقيف النساء المرتكبات مخالفات مرورية موجبة للإيقاف نظامياً، إلى حين استكمال تجهيز المقار المناسبة لإيقافهن.