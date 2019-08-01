متى تكون طباعة رخصة السير غير ضرورية؟.. المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول ضرورة طباعة رخصة السير بعد تجديد الاستمارة عن طريق أبشر. وجاء سؤال المواطن: “قمت بتجديد استمارة السيارة عن طريق أبشر، هل بالضرورة طباعتها أم غير ضروري، علماً بأن الاستمارة من النوع الجديد بدون تاريخ انتهاء؟”. بينما ردت إدارة المرور بأن رخص السير الجديدة التي ليس عليها تاريخ انتهاء ليس من الضروري طباعتها مرة أخرى، حيث تُعتبر سارية وقانونية، وجاء الرد كالتالي: “إذا كانت رخصة السير لديك بدون تاريخ انتهاء فقط يُكتفى بتجديدها في أبشر. يسعدنا خدمتك”.

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