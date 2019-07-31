فيراري تهدد بمقاضاة مصمم شاب بسبب حذاء!

الخليج ٣٦٥ نت – مثل الكثير من الشباب الناجح مادياً، يستمتع المصمم الألماني فيليب بلاين بعرض حياته الفارهة على انستجرام، والتي تشمل الكثير من النساء والسفر لأماكن بديعة ومجموعة رائعة من السيارات النادرة مثل رولز رويس فانتوم ولامبورجيني اوروس وفيراري 812 Superfast، كما يستخدم بلاين انستجرام للترويج لبعض منتجاته، وهو ما أثار ضيق فيراري مؤخراً.

البارحة كشف بلاين عن خطاب من محاميّ فيراري يتهمونه بـ “استغلال النية الحسنة بشكل غير قانوني” فيما يتعلق بمنتجات الشركة، عبر وضع صورة لأحذية مسجلة تبع الشركة في النافذة الخلفية لسيارته 812 Superfast.

وأكمل الخطاب: “موديلات الشركة ومنتجاتنا التي تضعها في صورك لا تتفق أبداً مع أسلوب حياتك.. هذا الأسلوب الذي تحاول ربط فيراري فيه بالتلميحات الجنسية، نرفض هذه التوجه، ونؤمن أنه ضار لسمعة فيراري ويسبب ضرر حقيقي لنا”.

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وقد طلب المحامي من المصمم إزالة كل الصورة المتعلقة بفيراري من حسابه على انستجرام خلال يومين والتوقف عن استغلال اسم فيراري ومنتجاتها لأغراضه التجارية الخاصة “وإلا سنتوجه للمحاكم”.. ويُذكر أن المشكلة لا تتعلق فقط بالفتيات بل أيضاً بوضع الأحذية داخل سيارة فيراري، ما يسبب مشكلة لتراخيص الشركة التي ترغب في فصل الأحذية التي تكلف حوالي 50 دولار (187 ريال) بالمتوسط وبين سياراتها.

وقد رد بلاين على ذلك بقوله: “لا يمكنني وصف مدى إحباطي من هذه الدعاوى غير العادلة وغير اللائقة ضدي”، ومردفاً أنه يحب فيراري ولكنه يعتبر هذا الخطاب “ابتزازاً” من الشركة وتعدياً على خصوصيته.. ما سيحدث بعد ذلك غير واضح بهد ولكن يبدو أن الأمر سيتجه للمحاكم مع رفض الطرفين للتراجع.