50 ألف جنيه تراجعًا في أسعار سيارة ألفاروميو الصغيرة "ميتو"

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة داينامكس" للتجارة والتوزيع، وكيل علامة ألفا روميو الإيطالية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارتها الصغيرة الهاتشباك "ميتو" 2019. Advertisements ووفقا للقائمة السعرية لـ"داينامكس"، فإن أسعار "ميتو" الصغيرة، قد تراجعت بقيمة 50 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي يبدأ من 324.900 جنيه بدلاً من 374.900 جنيه . بسعر رسمي يبدأ من 324.900 جنيه بدلاً من 374.900 جنيه . جدير بالذكر أن سيارة ألفاروميو الصغيرة تحمل محركاً مكون من 4أسطوانات سعة 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 135 حصان، عزم أقصي 180 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة . من 6 نقلات، بقوة 135 حصان، عزم أقصي 180 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة . وتستطيع "ميتو"، أن تنطلق من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.1 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 209 كيلومتر في الساعة وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

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