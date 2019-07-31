الخليج ٣٦٥ نت – استفد من أفضل عروض السيارات التي لا مثيل لها من قبل محمد يوسف ناغي للسيارات على سيارات بي ام دبليو، اغتنم الفرصة حين تأتيك فقد لا تتكرر. السيارة المشمولة في العرض: بي ام دبليو الفئة السابعة 2018 عرض الدفع النقدي ابتداءً من 255,000 ريال سعودي

لا يشمل ضريبة القيمة المضافة عرض التمويل التأجيري على سنتين 50% دفعة أولى و 50% دفعة أخيرة

بدون رسوم إدارية “يلتزم العميل بدفع أجرة شهرية ١٫٢٣٨ ريال طوال فترة التأجير، معدل النسبة السنوي 11.91%”. عرض التمويل التأجيري على 5 سنوات ابتداءً من 3,٦٩٦ ريال سعودي شهرياً

يشمل الإيجار الشهري ضريبة القيمة المضافة

الدفعة الأولى 15%، الرسوم الإدارية 1%، معدل النسبة السنوي 11.47%. استمتع بعرض خاص على خدمة بي ام دبليو للصيانة وللتصليح مقابل 15,000 ريال سعودي: خدمة بي ام دبليو شاملة النفقات للصيانة لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة بي ام دبليو شاملة النفقات للتصليح لمدة 3 سنوات أو 200,000 كم (أيهما يأتي أولاً) ملاحظات: تطبق الشروط والأحكام.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض محمد يوسف ناغي للسيارات على تقسيط بي ام دبليو الفئة السابعة 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.