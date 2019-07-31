“بالصور” اودي R8 لن تتوقع السيارة التي قلدتها وسعرها

الخليج ٣٦٥ نت – يمتلئ الإنترنت بالكثير من الأشخاص الذين قاموا بتعديل سيارات متواضعة رخيصة الثمن كي تحصل على نفس تصميم بعض السيارات الفاخرة عالية الأداء بشكل عادة ما يكون سخيف ومضحك للغاية، وأحياناً قد يكون قبيحاً بعض الشئ، وهو ما ينطبق على هذه النسخة من اوبل استرا G التي قرر مالكها تحويلها إلى اودي R8 الرياضية.

تم عرض هذه السيارة للبيع عبر موقع OLX رومانيا، حيث يصفها الإعلان بأنها فريدة من نوعها، مع تأكيد المالك بأنه قد استثمر بها الكثير من المال، حيث أنها موديل 2004 وقد قطعت 101,000 كم، مع التأكيد على أن السيدان المدمجة في حالة عامة جيدة للغاية، ما قد يبرر طلبه 2,783$ (10,436 ريال) مقابلها، وهو ما يعد أعلى بقليل من أسعار المنافسين.

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تأتي السيارة مع هيكل خارجي مخصص كي يجعلها مشابهة لاودي R8 عبر عدة مكونات معدلة تتضمن المصد والشبك الأمامي والنواشر الجانبية والرفارف، وحتى المصابيح الأمامية والخلفية وأنابيب العادم الرباعية بجانب عجلات 19 إنش مع طلاء أحمر يعاكس عدة قطع سوداء، حيث تحمل المقصورة الألوان ذاتها عبر كسوة جلدية تغطي أغلب أرجائها حيث تتضمن مميزاتها نوافذ كهربائية ومستشعرات ركن.

هذا وتأتي هذه النسخة الغريبة من اوبل استرا مع محرك 1.8 لتر معدل ليكون بقوة 170 حصان مع ناقل يدوي 5 سرعات، وهو ما يعد بعيد للغاية عن محرك اودي R8 من نوع V10 سعة 5.2 لتر ذو قوة 611 حصان.