"غبور" يكشف عن "سيارة المصريين" الجديدة.. تعرف على أسعارها

كتب: باسل الحلواني
كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، في احتفالية ضخمة، عن أحدث سيارات العلامة الصينية المُجمعة محلياً في مصر "أريزو 5".
وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي غبور أوتو، إن السيارة "أريزو 5" التياحتفلت الشركة بتدشينها تمثل بديلاً لسيارة هيونداي الشهيرة"فيرنا"، وتعد بمثابة سيارة لكل المصريين،
وصرح "غبور"، خلال كلمته، بأن شركته لديها ثوابت بأن الدولة التي تضم 100 مليون مواطن، لن تعيش بدون صناعة سيارات، مؤكداً أن
ويأتي طرح "Arrizo 5"، في ظل التأكيد على اهتمام "شيري" العالمية، بسوق السيارات المصري، ضمن 7 أسواق على قائمة أولوياتها.
وتبلغ أسعار الفئة الأولى من "Arrizo 5" المجمعة محلياً، 168.900 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 187.900 ألف جنيه، والفئة الثالثة 202.900 ألف جنيه.
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