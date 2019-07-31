"المصرية التجارية وأوتوموتيف" تدعم فتيات مصر عبر برنامج Progirls الاجتماعي

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامتي فولكس فاجن وأودي الألمانيتين بمصر، عن مشاركتها في برنامج Progirls الألماني، الخاص بدعم وتوعية الفتيات، لتقوم الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف باستقبال 5 فتيات يتراوح سنهم ما بين 15 و 16 عامًا، في مرحلة التعليم الأساسي ما قبل الجامعي، للتدريب في أقسام المبيعات والتسويق، وقسم خدمات ما بعد البيع بمركز أودي في القطامية، ومركز فولكس فاجن في مدينة العبور، لتستمر فترة التدريب لمدة أسبوعين كاملين، ولمدة 8 ساعات يوميًّا، ليبدأ التدريب من يوم 8 يوليو وحتى 22 لشهر يوليو 2019.

يُقدم برنامج Progirls فُرصًا حقيقية لدعم الفتيات، وتزويدهن بالخبرة اللازمة؛ لاكتشاف آفاق جديدة في مجال العمل، والتعرف على فُرص العمل غير التقليدية للفتيات، والتحديات

الجديدة، ليُثبت هذا البرنامج أنهن يستطعن القيام بأي عمل يقوم به الرجال، وبمنتهى الكفاءة.

كما يقوم البرنامج بتدريب فتيات المدارس بمجموعة منتقاة من الشركات والهيئات العالمية؛ لتزويدهن بالخبرة اللازمة للتعرف علي سوق العمل، وفتح مداركهن، لاختيار وظائف جديدة لم تخطر على أذهانهن من قبل.

جدير بالذكر أن برنامج Progirls، تم تأسيسه في الأصل من خلال أربع مؤسسات كبرى، لتكون المؤسسة الأولى هي جمعية التعاون الدولي الألماني GIZ المملوكة بالكامل للحكومة الألمانية، والمُمثلة في 130 دولة، ويعمل بها قرابة الـ17 ألف موظف، والتي توجد في مصر مُنذ عام 1956، لتشتهر هذه الجمعية بأعمالها في مجال بحث كفاءة

EconoWin

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استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة المُتجددة، وتوفير المياه العذبة، وإدارة وتدوير المخلفات، أما المؤسسة الثانية هي مؤسسةالعاملة تحت شعار "عندما تعمل المرأة – سينتعش الاقتصاد" التي تعمل على تطوير مهارات المرأة في العموم، بينما يمثل معهد جوته الألماني الثقافي الذي يأخذ على عاتقه فكرة نشر وتعليم اللغة الألمانية، المؤسسة الثالثة، وهو معهد مملوك للحكومة الألمانية الاتحادية، ويوجد هذا المعهد في مصر مُنذ 60 عامًا، ويعمل به الآن أكثر من 120 موظفًا بفروع المعهد في القاهرة والإسكندرية، بينما المؤسسة الرابعة هي مؤسسةالتي تعمل تحت شعار "شركاء المدارس من أجل المُستقبل" لتعمل هذه المؤسسة مع المدارس التي تُدرس اللغة الألمانية أو اللغات الأجنبية، لتكون مؤسسة تابعة للمكتب الاتحادي الألماني، وتعمل في مصر مُنذ عام 2008، لتعمل الآن مع 17 مدرسة موزعة على مُدن القاهرة وسوهاج ودمنهور، لتهدف إلى إشراك الطلاب في العديد من الأنشطة، بجانب تدريب المدرسين العاملين في هذه المدارس.