نيسان تفتتح أحدث فروع "اكسبريس إيجيبت"

كتب: باسل الحلواني

افتتحت شركة نيسان موتور إيجيبت، أحدث فرع لتقديم خدمات متكاملة (صالة عرض – مركز خدمة – منفذ بيع قطع غيار) لموزع نيسان المعتمد " اكسبريس إيجيبت" بمنطقة شبرا.

حضر حفل الافتتاح لفيف من كبار مسئولي شركة نيسان موتور إيجيبت، وعلى رأسهم مايك وايتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والمهندس راجي حسن، مدير عام شركة اكسبريس إيجيبت.

وقال مايك وايتفيلد، في كلمته:"نعمل في نيسان موتور إيجيبت على استراتيجية طويلة المدى لتوسيع شبكة الموزعين ومراكز الخدمة لتغطي

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كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعتبر افتتاح اكسبريس إيجيبت بمثابة خطوة هامة في سعينا المستمر لتقديم أعلى مستوى من الخدمات المتكاملة لكل عملاء نيسان في السوق المصري".

ويضم الفرع الجديد الذي تبلغ مساحته أكثر من 1000 متر، مركزاً لخدمات ما بعد البيع والصيانة مصمم لتقديم خدمات شاملة لأكثر من 50 سيارة يوميا، هذا بجانب قاعة عرض مكيفة لأحدث موديلات نيسان تبلغ مساحاتها أكثر من

400 متر مربع، ومنفذاً متخصصاً لبيع قطع الغيار والإكسسوارات الأصلية لكافة موديلات نيسان في السوق المصري.

جدير بالذكر أن شركة نيسان موتور إيجيبت، تمتلك شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة تصل إلى 27 مركزاً في شتى أنحاء الجمهورية، بجانب 36 مركزاً لتقديم خدمات المبيعات، ويتمتع عملاءها بالعديد من المميزات الحصرية من خلال التعامل مع مراكز نيسان المعتمدة، ومنها الحصول على خدمات الإصلاح والصيانة من قبل فريق متخصص من المهندسين المدربين على التعامل مع جميع المشاكل في مختلف موديلات نيسان، وشراء قطع الغيار الأصلية، والتي يكون لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على أداء المحرك والحفاظ عليه ضد كافة أنواع الأعطال والتلف.