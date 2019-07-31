“بالصور” لكزس LS الهيدروجينية تظهر أثناء اختباراتها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – في 2015، ظهرت لكزس LF-FC الاختبارية كسيارة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، حيث انتشرت الشائعات بعدها عن إمكانية تقديم نسخة هيدروجينية من طراز LS، وقد تمكن المصورين التجسسيين أخيراً من التقاط بضعة صور لها أثناء اختباراتها للمرة الأولى.

تكشف لنا الصور التجسسية عن لكزس LS مخبأة تحت أغطية كثيفة من التمويهات والقليل من الأجزاء الغير مغطاة كالشبك الأمامي، مع أجزاء قليلة من المصابيح الأمامية والخلفية ظاهرة كي يمكن قيادتها بشكل قانوني على الطرقات العامة.

من المتوقع أن تأتي لكزس LS الهيدروجينية مع تصميم شبك جديد وعدة تعديلات على الإضاءة الخارجية بجانب تحسينات أخرى ستكون متاحة بمختلف نسخ LS موديل 2021، ولكن مع مميزات خاصة للنسخ العاملة بخلايا الوقود.

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تعد لكزس LS الهيدروجينية ذات نسخة أحدث من تويوتا ميراي التي دُشنت في 2014 كسيارة ذات خلايا وقود هيدروجينية كذلك، حيث أن LS هي المحاولة الثانية من الصانعة اليابانية لاختبار هذا النوع من خلايا الوقود، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل التحسن في الخلايا الجديدة، ستأتي لكزس LS سيدان مع دفع رباعي قياسي دون تأكيد عدد المقاعد التي ستسعها مقصورتها نظراً لأن ميراي كانت تأتي مع 4 مقاعد فقط، رغم أنها كانت أصغر بكثير أيضاً.

هذا وتعد هذه هي نظرتنا الأولى على لكزس LS الجديدة التي لا نعرف موعد تدشينها المحدد بعد، ولكن من المتوقع أن نرى مزيد من التسريبات خلال الشهور القادمة قبل أن يتم الكشف عنها في وقت ما خلال العام المقبل لتطرح بعدها في الأسواق كموديل 2021.