أخطاء بسيطة في قيادتك إذا تجنبتها ستطيل عمر سيارتك الافتراضي

الخليج ٣٦٥ نت – يقوم كثير من السائقين بالعناية بسياراتهم ليحافظوا عليها من الأعطال والمشاكل، مما يطيل من عمرها الافتراضي، لكن البعض الأخر منهم يهملون صيانة سياراتهم، كما يرتكبوا بعض الأخطاء في القيادة تتسبب في حدوث أضرار كبيرة للسيارة، ونستعرض اليوم بعض هذه الأخطاء هنا، وهي ما يلي.

1- القيادة المتهورة



من صور القيادة المتهورة الانطلاق بالسيارة فور تشغيلها والضغط بقوة على دواسة الوقود، وأيضاً التوقف المفاجئ بالضغط بشدة على دواسة المكابح بصورة متكررة، حيث أنه في الحالة الأولى يكون الزيت لم يصل بعد إلى جميع أجزاء المحرك، مما يسبب تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك، أما التوقف المفاجئ المتكرر بقوة يسبب تلف المكابح وأجزاء التعليق والإطارات.

2- سوء استخدام ناقل الحركة

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ويحدث ذلك مع ناقل الحركة العادي مثلاً عندما يتأخر السائق بشدة في عملية تغيير السرعات مما يجلب الأعطال له، أو مع التعامل الخاطئ مع القير الأوتوماتيكي ومن ذلك تحويل الوضع من R إلى D قبل التوقف أو العكس عند الانطلاق، حيث أنه يتسبب في التلف السريع لعلبة التروس في القير.

3- عدم الاهتمام بإشارات تنبيه الأعطال المختلفة



تصدر السيارات بعض الإشارات التنبيه المختلفة قبل حدوث الأعطال، ومنها إضاءة لمبات التحذير لتشير إلى عطل ما أو صدور صوت مختلف من السيارة يدل على وجود مشكلة أو رائحة حادة، لكن بعض السائقين يهملون هذه الإشارات حتى تتفاقم المشكلة وتتوقف السيارة بالكامل.