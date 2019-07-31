هل إجراء صيانة السيارة خارج الوكالة يؤدي لإلغاء الضمان؟ .. التجارة توضح

الخليج ٣٦٥ نت – كثرت شكاوى قائدي السيارات في الفترة الأخيرة من وكلاء السيارات، ويرجع سبب تلك الشكاوى إلى تهديد الوكلاء لقائدي السيارات بإلغاء ضمان السيارة في حال القيام بإجراء الصيانة الدورية خارج التوكيل، كما قام بعض وكلاء السيارات بالفعل بإلغاء ضمان العديد من السيارات لإجراء الصيانة خارج التوكيل.

وبعد توجه كثير من قائدي السيارات لوزارة التجارة بالسؤال حول أحقية وكلاء السيارات في إلغاء ضمان السيارات المباعة في حال إجراء الصيانة الدورية خارج التوكيل، نفت الوزارة صحة هذا الإجراء من قبل الوكلاء، موضحة بأنه يمكن لمالك السيارة بعمل الصيانة الدورية خارج الوكالة التابع لها.

كما أوضحت أنه يمكن عمل صيانة للسيارة في مركز صيانة مستقل دون أن يؤثر ذلك على صلاحية الضمان، في نفس الوقت نصحت التجارة بحصول قائد السيارة على فاتورة بقيمة الصيانة، وأن تكون نسبة لزوجة زيت المحرك الذي سيتم تغييره مطابق للزوجة الزيت الموصى به من قبل الشركة في كتيب السيارة.. علما أنه يمكنك التقدم بشكوى إلى الوزارة إذا ما ألغى الوكيل ضمان سيارتك.