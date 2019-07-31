كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باجاتي تنشر صور تشويقية لـ هوايرا BC رودستر قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة باجاتي صور تشويقية على حساباتها الاجتماعية تكشف عن تفاصيل قليلة لسيارتها الجديدة هوايرا BC رودستر.

صحيح أن الشركة لم تعلن فعلياً عن هوية السيارة إلا أن الصور التشويقية مرفقة بهاشتاق huayra# roadsterbc ما يلمح لـ هوايرا BC رودستر، والتي ستأتي بنفس محركات شقيقتها الكوبيه المكونة من محرك V12 بقوة 789 حصان وعزم 1,098 نيوتن-متر.

تتميز هوايرا BC بمحرك أقوى من فئات هوايرا الأخرى، وتتميز السيارة أيضًا بوزن أقل بمقدار 132 كجم من خلال استعمال جنوط أخف وزنًا ونظام عادم من التيتانيوم ومكابح رياضية من بريمبو، كم استخدمت الشركة ألواح هيكل من مادة مختلطة جديدة كانت أخف بنسبة 50% وأقوى بنسبة 20% من الكربون فايبر.

يتوقع أن تصدر باجاتي هوايرا BC رودستر بعدد محدود فد لا يزيد عن 20 سيارة كما فعلت مع هوايرا BC كوبيه والتي كان السعر الابتدائي لكل منها 2.5 مليون دولار.