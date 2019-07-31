إجبار مرسيدس AMG على تخفيض صوت عوادم سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – اعترفت مرسيدس AMG أن سيارات الأداء في المستقبل لن تكون صاخبة مثل سيارات الماضي مع فرض الاتحاد الأوروبي لتنظيمات جديدة للحدّ من الضجيج.
وصرح رئيس قسم تخطيط المنتجات لـ AMG، باسشان بوجينشوتز، أن السيارات المباعة خارج أوروبا ستأتي بنفس القيود على أصوات العادم، “لأنها ستكون عملية مكلفة للغاية لتغيير نوعية العادم ومستوى ضجيجه حسب كل سوق”.
ولكن في محاولة لإمتاع الملاك بأصوات العادم القوية، صرحت AMG أنها طبقت نظام خاص لتقوية الصوت داخل المقصورة، “حيث أخذنا أصوات العادم الحقيقية ونقلناها داخل المقصورة.. لتعمل بالتوازي مع نظام العادم”.
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